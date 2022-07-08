У Херсонській області ЗСУ відбили ворожу гелікоптерну атаку

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"На Херсонщині противник ударним гелікоптером Ка-52 намагався атакувати наші позиції, але без наших втрат і свого успіху був змушений втекти, ухиляючись від вогню у відповідь", - йдеться в повідомленні.

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ЗСУ знищили чотири ворожі військові склади, які перебували на окупованих територіях Херсонської та Миколаївської областях. Також окупанти втратили багато живої сили і техніки.