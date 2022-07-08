В Херсонской области ВСУ отбили вражескую вертолетную атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. В Херсонской области российские оккупанты ударным вертолетом Ка-52 пытались атаковать наши позиции, но ВСУ их отбили. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Цитата
"В Херсонской области противник ударным вертолетом Ка-52 пытался атаковать наши позиции, но без наших потерь и своего успеха был вынужден убежать, уклоняясь от ответного огня", - говорится в сообщении.
Напомним
ВСУ уничтожили четыре вражеских военных состава, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях. Также оккупанты потеряли много живой силы и техники.