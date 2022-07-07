ЗСУ знищили чотири військові склади рф та ворожу ДРГ

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Як зазначається, три склади з боєприпасами знаходилися в Миколаївській області. Ще один склад з паливно-мастильними матеріалами під Херсоном.

Українські військові ліквідували 38 окупантів, танк Т-62, два мінометних комплекси 120-го калібру "Сани", дві одиниці броньованої та чотири автомобільної техніки.

Крім цього, повідомляється про знищення ворожої ДРГ в районі Добрянки.

Також українські захисники відбили спробу штурму в напрямку Миролюбівки.

Нагадаємо

Авіація України знищила два польових склади боєприпасів та 10 одиниць техніки окупантів.