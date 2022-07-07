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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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ВСУ уничтожили четыре военных состава рф и вражескую ДРГ

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. ВСУ уничтожили четыре вражеских военных состава, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях. Также оккупанты потеряли много живой силы и техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

Детали

Как отмечается, три склада с боеприпасами находились в Николаевской области. Еще один состав с горюче-смазочными материалами под Херсоном.

Украинские военные ликвидировали 38 оккупантов, танк Т-62, два минометных комплекса 120-го калибра "Саны", две единицы бронированной и четыре автомобильной техники.

Кроме этого, сообщается об уничтожении вражеской ВРГ в районе Добрянки.

Также украинские защитники отбили попытку штурма в направлении Миролюбовки.

Напомним 

Авиация Украины уничтожила два полевых склада боеприпасов и 10 единиц техники оккупантов.

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