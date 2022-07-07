ВСУ уничтожили четыре военных состава рф и вражескую ДРГ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. ВСУ уничтожили четыре вражеских военных состава, которые находились на оккупированных территориях Херсонской и Николаевской областях. Также оккупанты потеряли много живой силы и техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
Детали
Как отмечается, три склада с боеприпасами находились в Николаевской области. Еще один состав с горюче-смазочными материалами под Херсоном.
Украинские военные ликвидировали 38 оккупантов, танк Т-62, два минометных комплекса 120-го калибра "Саны", две единицы бронированной и четыре автомобильной техники.
Кроме этого, сообщается об уничтожении вражеской ВРГ в районе Добрянки.
Также украинские защитники отбили попытку штурма в направлении Миролюбовки.
Напомним
Авиация Украины уничтожила два полевых склада боеприпасов и 10 единиц техники оккупантов.