На юге ВСУ уничтожили 18 оккупантов, гаубицу и вражеский склад боеприпасов

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"Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного", - говорится в сообщении.

Детали

Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав боеприпасов.

Остальные результаты доразведываются.

Напомним

Украинские военные уничтожили танковую роту оккупантов.