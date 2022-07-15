На юге ВСУ уничтожили 18 оккупантов, гаубицу и вражеский склад боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Украинские военные на Южном направлении уничтожили 18 российских оккупантов и полевой склад боеприпасов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
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"Нашей авиацией, парами вертолетов и парами самолетов нанесены четыре удара по скоплению живой силы, вооружения и техники оккупантов в районе Правдиного, Лозового и Благодатного", - говорится в сообщении.
Детали
Подтверждены потери противника в объеме 18 рашистов, самоходная гаубица "Гвоздика", 6 единиц бронированной и автомобильной техники, а также полевой состав боеприпасов.
Остальные результаты доразведываются.
Напомним
Украинские военные уничтожили танковую роту оккупантов.