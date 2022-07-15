Ворожий винищувач Су-35 намагався атакувати українські штурмовики в небі над Новою Каховкою

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"Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає", - йдеться в повідомленні.

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Також в командуванні наголосили, що парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному.

"З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний", - йдеться в повідомленні.

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