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Ворожий винищувач Су-35 намагався атакувати українські штурмовики в небі над Новою Каховкою

Ворожий винищувач Су-35 намагався атакувати українські штурмовики в небі над Новою Каховкою

Київ • УНН

 • 843066 перегляди

КИЇВ. 15 липня. УНН. Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Про це повідомляє оперативне командування "Південь", передає УНН.

Цитата

"Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу "повітря – повітря" наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також в командуванні наголосили, що парою тактичних бомбардувальників Су-24 противник здійснив спробу добити ті залишки техніки, що покинуті ними на острові Зміїному.

"З нашого боку втрат не було, а ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару по о. Зміїний", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Українські військові на Південному напрямку знищили 18 російських окупантів та польовий склад боєприпасів.

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