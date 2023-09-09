Вражеский удар по Сумам: женщина, получившая ранения, умерла в больнице

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"Вчера в больнице умерла жительница г. Сумы, которая получила травмы в результате вражеского ракетного удара по частному сектору областного центра", - говорится в сообщении.

В ОВА также выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Напомним

8 сентября в результате утреннего вороного удара по Сумах три человека получили ранения, из-под завалов поврежденного дома спасены пожилые супруги. Оккупанты попали в частный сектор.

По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.