Вражеский удар по Сумам: женщина, получившая ранения, умерла в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Жительница Сум, которая получила ранения во время вражеской атаки, умерла в больнице, передает УНН со ссылкой на сообщение Сумской ОГА.
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"Вчера в больнице умерла жительница г. Сумы, которая получила травмы в результате вражеского ракетного удара по частному сектору областного центра", - говорится в сообщении.
В ОВА также выразили соболезнования родным и близким погибшей.
Напомним
8 сентября в результате утреннего вороного удара по Сумах три человека получили ранения, из-под завалов поврежденного дома спасены пожилые супруги. Оккупанты попали в частный сектор.
По предварительной информации, разрушен двухэтажный жилой дом, повреждения получили более 20 домов и 8 транспортных средств, возник пожар на значительной площади.