Ворожий удар по Сумам: жінка, яка отримала поранення, померла у лікарні

Цитата

"Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру", - йдеться в повідомленні.

В ОВА також висловили співчуття рідним і близьким загиблої.

Нагадаємо

8 вересня внаслідок ранкового вороного удару по Сумах троє людей отримали поранення, з-під завалів пошкодженого будинку врятовано літнє подружжя. Окупанти поцілили у приватний сектор.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.