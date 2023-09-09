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Ворожий удар по Сумам: жінка, яка отримала поранення, померла у лікарні

Київ • УНН

 • 330390 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. Мешканка Сум, яка отримала поранення під час ворожої атаки, померла у лікарні, передає УНН із посиланням на повідомлення Сумської ОВА.

Цитата

"Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру", - йдеться в повідомленні.

В ОВА також висловили співчуття рідним і близьким загиблої.

Нагадаємо

8 вересня внаслідок ранкового вороного удару по Сумах троє людей отримали поранення, з-під завалів пошкодженого будинку врятовано літнє подружжя. Окупанти поцілили у приватний сектор.

За попередньою інформацією, зруйновано двоповерховий житловий будинок, пошкоджень зазнали понад 20 осель та 8 транспортних засобів, виникла пожежа на значній площі.

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