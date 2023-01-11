Вражеский удар по складу пиротехники в Харькове: прокуратура показала фото
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Правоохранители начали досудебное расследование вражеского обстрела Харькова и попадания в склад пиротехники в городе по факту нарушения законов и обычаев войны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление Офиса Генерального прокурора.
Детали
При процессуальном руководстве Киевской окружной прокуратуры Харькова начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Как отмечает следствие, 10 января около 23:00 оккупанты из РСЗО «Смерч» обстреляли Киевский район Харькова. Попадание произошло в склад пиротехнических средств. На месте происшествия правоохранители изъяли обломки кассетного снаряда от РСЗО «Смерч».
По предварительным данным, на территории частного домовладения в Салтовском районе Харькова найден маршевый двигатель РСЗО «Смерч», он попал в надворную постройку. При этом в частном жилом доме в Киевском районе Харькова обнаружен неразорвавшийся диск, повреждены стены и потолки.
Напомним
После взрыва произошел пожар на площади 1500 кв. м, который был ликвидирован в 4 утра. Пострадавших нет.