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Нічний обстріл Харкова був з РСЗВ, обійшлося без жертв - ОВА

Київ • УНН

 • 399938 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Нічний обстріл Харкова російські війська здійснили, попередньо, з РСЗВ "Смерч", обійшлося без постраждалих. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у середу, 11 січня, у Telegram, пише УНН.

Нічний обстріл Харкова був з РСЗВ, обійшлося без жертв - ОВА

Цитата

"Вчора близько 23:00 російські окупанти обстріляли Харків, попередньо з РСЗВ "Смерч". У Київському районі зафіксоване влучання у склад піротехніки. Сталася масштабна пожежа, вночі спостерігалася детонація піротехнічних виробів. На щастя, обійшлося без постраждалих", - зазначив голова ОВА.

Деталі

Протягом доби, зі слів Синєгубова, ворог обстріляв райони більше ніж 20 населених пунктів Харківщини у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах.

Зокрема, під вогнем були Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджені приватні будинки, торговельні споруди та цивільні автомобілі. Без постраждалих.

"На лінії зіткнення ворог намагався вести наступальні дії в районі Гряниківки Куп'янського району. Але відступив з втратами, отримавши відсіч" - повідомив голова ОВА.

Доповнення

Російські війська напередодні обстріляли Київський район Харкова.

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