Ночной обстрел Харькова был из РСЗО, обошлось без жертв - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Ночной обстрел Харькова российские войска осуществили, предварительно, из РСЗО "Смерч", обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в среду, 11 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Вчера около 23:00 российские оккупанты обстреляли Харьков, предварительно из РСЗО "Смерч". В Киевском районе зафиксировано попадание в склад пиротехники. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметил глава ОВА.
Детали
В течение суток, по словам Синегубова, враг обстрелял районы более 20 населенных пунктов Харьковской области в Купянском, Харьковском, Чугуевском и Богодуховском районах.
В частности, под огнем были Купянск, Волчанск, Двуречная, Лопань, Красное и другие населенные пункты. Повреждены частные дома, торговые сооружения и гражданские автомобили. Без пострадавших.
"На линии соприкосновения враг пытался вести наступательные действия в районе Гряниковки Купянского района. Но отступил с потерями, получив отпор" - сообщил глава ОВА.
Дополнение
Российские войска накануне обстреляли Киевский район Харькова.