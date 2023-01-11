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Ворожий удар по складу піротехніки у Харкові: прокуратура показала фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Правоохоронці розпочали досудове розслідування ворожого обстрілу Харкова та влучання у склад піротехніки в місті за фактом порушення законів та звичаїв війни. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву Офісу Генерального прокурора.

Ворожий удар по складу піротехніки у Харкові: прокуратура показала фото

Деталі

За процесуального керівництва Київської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як зазначає слідство, 10 січня близько 23:00 окупанти із РСЗО «Смерч» обстріляли Київський район Харкова. Влучання відбулося у склад піротехнічних засобів. На місці події правоохоронці вилучили уламки касетного снаряду від РСЗВ «Смерч».

За попередніми даними, на території приватного домоволодіння у Салтівському районі Харкова знайдено маршовий двигун РСЗВ «Смерч», він потрапив у надвірну споруду. Натомість у приватному житловому будинку у Київському районі Харкова виявлено нерозірваний диск, пошкоджено стіни та стелі.

Нагадаємо

Після вибуху відбулась пожежа на площі 1500 кв. м, що була ліквідована о 4 ранку. Постраждалих немає.

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