Вражеский удар по Николаеву: есть погибший и раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. 22 июня российские оккупанты нанесли по Николаеву массированный ракетный удар, зафиксирован запуск семи ракет типа “Оникс”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook оперативного командования “Юг”.
Детали
Поражена производственная и социальная инфраструктура города. В результате попаданий в нескольких районах областного центра возникли пожары.
Горела сухая трава и емкости с подсолнечным маслом. Масштабный пожар на площади свыше 300 кв. м ликвидировано.
По уточненным данным погиб один и ранены два гражданских лица.
Добавим
Всего к тушению привлекалось 24 единицы техники ГСЧС, пожарный поезд станции “Николаев” Одесского отряда военизированной охраны и 83 спасателя.