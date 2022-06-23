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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 38387 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 85066 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 124362 перегляди

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1 квітня, 11:39 • 175787 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 172833 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 171709 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 148660 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115664 перегляди

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Ворожий удар по Миколаєву: є загиблий і поранені

Ворожий удар по Миколаєву: є загиблий і поранені

Київ • УНН

 • 92466 перегляди

КИЇВ. 23 червня. УНН. 22 червня російські окупанти завдали по Миколаєву масованого ракетного удару, зафіксовано запуск семи ракет типу “Онікс”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook оперативного командування “Південь”.

Деталі

Вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі.

Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано.

За уточненими даними загинула одна та поранено дві цивільні особи.

Додамо 

Загалом до гасіння залучалось 24 одиниці техніки ДСНС, пожежний потяг станції “Миколаїв” Одеського загону воєнізованої охорони та 83 рятувальники.

Українські Національні Новини

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