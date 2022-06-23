Ворожий удар по Миколаєву: є загиблий і поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. 22 червня російські окупанти завдали по Миколаєву масованого ракетного удару, зафіксовано запуск семи ракет типу “Онікс”. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook оперативного командування “Південь”.
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Вражено виробничу та соціальну інфраструктуру міста. Внаслідок влучань в кількох районах обласного центру виникли пожежі.
Горіла суха трава та ємності із соняшниковою олією. Масштабну пожежу на площі понад 300 кв. м ліквідовано.
За уточненими даними загинула одна та поранено дві цивільні особи.
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Загалом до гасіння залучалось 24 одиниці техніки ДСНС, пожежний потяг станції “Миколаїв” Одеського загону воєнізованої охорони та 83 рятувальники.