Вражеский удар по Николаевской ОГА: из-под завалов достали 18 раненых и одного погибшего
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В результате удара российских оккупантов по Николаевской ОГА погиб как минимум один человек, ранения получили — 18. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
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"По состоянию на 11:30 подразделениями ГСЧС из-под завалов разблокирован 1 погибший человек и спасены 18 пострадавших, которых передали медикам. Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте происшествия", - говорится в сообщении.
Напомним
29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского обстрела была разрушена центральная секция девятиэтажной Николаевской ОГА.