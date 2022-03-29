Вражеский удар по Николаевской ОГА: из-под завалов достали 18 раненых и одного погибшего

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"По состоянию на 11:30 подразделениями ГСЧС из-под завалов разблокирован 1 погибший человек и спасены 18 пострадавших, которых передали медикам. Спасатели проводят поисково-спасательные работы на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Напомним

29 марта примерно в 8:45 в результате вражеского обстрела была разрушена центральная секция девятиэтажной Николаевской ОГА.