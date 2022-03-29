Ворожий удар по Миколаївській ОДА: з-під завалів дістали 18 поранених та одного загиблого
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Внаслідок удару російських окупантів по Миколаївській ОДА загинула щонайменше одна людина, поранення дістало — 18. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС.
Цитата
"Станом на 11:30 підрозділами ДСНС з-під завалів деблоковано 1 загиблу особу та врятовано 18 постраждалих, яких передано медикам. Рятувальники проводять пошуково-рятувальні роботи на місці події.", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
29 березня приблизно о 8:45 внаслідок ворожого обстрілу було зруйновано центральну секцію дев’ятиповерхової Миколаївської ОДА.