Вражеский удар по Часовому Яру: количество погибших возросло до 35
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В результате вражеского удара по 5-этажному жилому дому в Часовом Яру Донецкой области погибли 35 человек. Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Донецкой области, передает УНН.
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"По состоянию на 11:00 личным составом Главного управления обнаружено и изъято из-под завалов разрушенного в результате обстрела 5-этажного жилого дома в городе Часов Яр тела 35 погибших, из них 1 ребенок (мальчик около 9 лет)", - говорится в сообщении.
Детали
Спасены из-под завалов 9 человек, произведена расчистка и разбор более 320 тонн разрушенных элементов дома, работы продолжаются.
Дополнение
Вечером 9 июля российские оккупанты ударили из "Ураганов" по пятиэтажке в Часовом Яру Донецкой области.