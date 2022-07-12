Ворожий удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 35

Цитата

"Станом на 11:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 35 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

Доповнення

Увечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру Донецької області.