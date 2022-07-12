Ворожий удар по Часовому Яру: кількість загиблих зросла до 35
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Внаслідок ворожого удару по 5-поверховому житловому будинку у Часовому Яру на Донеччині загинуло 35 осіб. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій обласіт, передає УНН.
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"Станом на 11:00 особовим складом Головного управління виявлено та вилучено з-під завалів зруйнованого внаслідок обстрілу 5-поверхового житлового будинку в місті Часів Яр тіла 35 загиблих осіб, з них 1 дитина (хлопчик близько 9 років)", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Врятовано з-під завалів 9 осіб, проведено розчищення та розбір понад 320 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.
Доповнення
Увечері 9 липня російські окупанти вдарили з "Ураганів" по п'ятиповерхівці у Часовому Яру Донецької області.