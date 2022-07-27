Вражеский обстрел Одесской области: разрушены 16 баз отдыха и 5 жилых домов
Киев • УНН
КИЕВ. 27 июля. УНН. Враг накануне, 26 июля, нанес авиационный удар по Белгород-Днестровскому и Одесскому районам. Разрушения получили жилые дома и базы отдыха. Об этом на брифинге сообщил спикер руководителя Одесской ОВА Сергей Братчук, передает корреспондент УНН.
Цитата
«Нанесен массированный ракетный удар по Белгород-Днестровскому и Одесскому районам с большими разрушениями. Российская вражеская авиация нанесла удар 13 ракетам. Это были крылатые ракеты советского образца, Х-22 и Х-59. Вес только их боевой части достигает почти тонны. Разрушены 5 жилых домов и 15 баз отдыха в Белгород-Днестровском районе и 1 база отдыха в Одесском районе», – сообщил Братчук.
Детали
Он отметил, что в связи с отменой курортного сезона удалось избежать скопления людей. А охранники баз отдыха, непосредственно пребsвающие на локациях, отреагировали на сигналы воздушной тревоги и ушли в укрытие. Это спасло им жизнь.
Ранен только 1 человек, однако мужчина после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский показал видео последствий ракетного удара российских оккупантов по селу Затока в Одесской области.