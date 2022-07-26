"Люди просто відпочивали та жили": Зеленський показав наслідки удару по Одещині

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"Ранок. Звичайне село Затока. Люди відпочивали та жили. Просто жили. Ні баз, ні військ. Просто терористам з рф ЗАХОТІЛОСЯ ПОСТРІЛЯТИ. За все відповідатимуть. Кожен. Кожен "освободітєль", який руйнує наше життя", – написав президент.

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Нагадаємо

Сьогодні вранці російські окупанти з акваторії Чорного моря випустили ракети по Одещині. Вони влучили у приватні будівлі.