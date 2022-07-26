"Люди просто отдыхали и жили": Зеленский показал последствия удара по Одесской области

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"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф ЗАХОТЕЛОСЬ ПОСТРЕЛЯТЬ. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", который разрушает нашу жизнь", – написал президент.

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Напомним

Сегодня утром российские оккупанты из акватории Черного моря выпустили ракеты по Одесской области. Они попали в частные постройки.