"Люди просто отдыхали и жили": Зеленский показал последствия удара по Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский показал видео последствий ракетного удара российских оккупантов по селу Затока Одесской области, информирует УНН.
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"Утро. Обычное село Затока. Люди отдыхали и жили. Просто жили. Ни баз, ни войск. Просто террористам из рф ЗАХОТЕЛОСЬ ПОСТРЕЛЯТЬ. За все будут отвечать. Каждый. Каждый "освободитель", который разрушает нашу жизнь", – написал президент.
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Напомним
Сегодня утром российские оккупанты из акватории Черного моря выпустили ракеты по Одесской области. Они попали в частные постройки.