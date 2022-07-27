Ворожий обстріл Одещини: зруйновано 16 баз відпочинку і 5 житлових будинків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Ворог напередодні, 26 липня, здійснив авіаційний удар по Білгород-Дністровському та Одеському районах. Руйнувань зазнали житлові будинки та бази відпочинку. Про це на брифінгу повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, передає кореспондент УНН.
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«Завдано масований ракетний удар по Білгород-Дністровському та Одеському районах з великими руйнуваннями. Російська ворожа авіація нанесла удар 13 ракетами. Це були крилаті ракети радянського зразка, Х-22 та Х-59. Вага лише їх бойової частини досягає майже тонни. Зруйновано 5 житлових будинків та 15 баз відпочинку в Білгород-Дністровському районі і 1 базу відпочинку в Одеському районі», – повідомив Братчук.
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Він зазначив, що в зв’язку з відміною курортного сезону вдалося уникнути скупчення людей. А охоронці баз відпочинку, що були безпосередньо на локаціях, відреагували на сигнали повітряної тривоги і пішли в укриття. Це врятувало їм життя.
Поранено лише 1 людину, проте чоловік після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.
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