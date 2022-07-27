Ворожий обстріл Одещини: зруйновано 16 баз відпочинку і 5 житлових будинків

Цитата

«Завдано масований ракетний удар по Білгород-Дністровському та Одеському районах з великими руйнуваннями. Російська ворожа авіація нанесла удар 13 ракетами. Це були крилаті ракети радянського зразка, Х-22 та Х-59. Вага лише їх бойової частини досягає майже тонни. Зруйновано 5 житлових будинків та 15 баз відпочинку в Білгород-Дністровському районі і 1 базу відпочинку в Одеському районі», – повідомив Братчук.

Деталі

Він зазначив, що в зв’язку з відміною курортного сезону вдалося уникнути скупчення людей. А охоронці баз відпочинку, що були безпосередньо на локаціях, відреагували на сигнали повітряної тривоги і пішли в укриття. Це врятувало їм життя.

Поранено лише 1 людину, проте чоловік після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський показав відео наслідків ракетного удару російських окупантів по селу Затока на Одещині.