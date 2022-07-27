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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Ворожий обстріл Одещини: зруйновано 16 баз відпочинку і 5 житлових будинків

Ворожий обстріл Одещини: зруйновано 16 баз відпочинку і 5 житлових будинків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 липня. УНН. Ворог напередодні, 26 липня, здійснив авіаційний удар по Білгород-Дністровському та Одеському районах. Руйнувань зазнали житлові будинки та бази відпочинку. Про це на брифінгу повідомив речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Завдано масований ракетний удар по Білгород-Дністровському та Одеському районах з великими руйнуваннями. Російська ворожа авіація нанесла удар 13 ракетами. Це були крилаті ракети радянського зразка, Х-22 та Х-59. Вага лише їх бойової частини досягає майже тонни. Зруйновано 5 житлових будинків та 15 баз відпочинку в Білгород-Дністровському районі і 1 базу відпочинку в Одеському районі», – повідомив Братчук.

Деталі

Він зазначив, що в зв’язку з відміною курортного сезону вдалося уникнути скупчення людей. А охоронці баз відпочинку, що були безпосередньо на локаціях, відреагували на сигнали повітряної тривоги і пішли в укриття. Це врятувало їм життя.

Поранено лише 1 людину, проте чоловік після надання медичної допомоги від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський показав відео наслідків ракетного удару російських окупантів по селу Затока на Одещині.

Українські Національні Новини

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