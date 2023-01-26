Вражеский обстрел Киевщины: оккупанты попали в энергетический объект, повреждены дома
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Российские оккупанты попали в Киевской области в энергетический объект. Также повреждены частные и многоэтажные дома, автомобили. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
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«С ночи враг терроризирует Киевскую область. Ночная атака дронов утром сменилась ракетными ударами. Силы ПВО отработали достойно. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предварительно есть информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. Преимущественно это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад», - говорится в сообщении.
Сообщается, что на местах работают все необходимые экстренные службы. Последствия массированных атак устанавливаются.
«Также есть попадание в энергетический объект», - отмечается в сообщении.
Кроме того, отмечается, что сейчас в области применены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений в настоящее время не действуют.
Дополнение
На территории нескольких районов Киевской области были обнаружены обломки вражеских ракет.