Вражеский обстрел Киевщины: оккупанты попали в энергетический объект, повреждены дома

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«С ночи враг терроризирует Киевскую область. Ночная атака дронов утром сменилась ракетными ударами. Силы ПВО отработали достойно. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предварительно есть информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. Преимущественно это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад», - говорится в сообщении.

Сообщается, что на местах работают все необходимые экстренные службы. Последствия массированных атак устанавливаются.

«Также есть попадание в энергетический объект», - отмечается в сообщении.

Кроме того, отмечается, что сейчас в области применены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений в настоящее время не действуют.

Дополнение

На территории нескольких районов Киевской области были обнаружены обломки вражеских ракет.