Ворожий обстріл Київщини: окупанти влучили в енергетичний об’єкт, пошкоджено будинки

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«З ночі ворог тероризує Київську область. Нічна атака дронів зранку змінилася ракетними ударами. Сили ППО відпрацювали гідно. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Попередньо маємо інформацію щодо пошкоджень об’єктів цивільної інфраструктури, приватних і багатоповерхових будинків, автівок жителів у деяких районах області. Переважно це вибиті вікна, ушкоджені дахи та фасад», - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що на місцях працюють усі необхідні екстрені служби. Наслідки масованих атак встановлюються.

«Також є влучання в енергетичний об’єкт», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, наголошується, що наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії. Графіки вимкнень на цей час не діють.

Доповнення

На території кількох районів Київської області були виявлені уламки ворожих ракет.