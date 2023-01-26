Уламки ракет рф виявлені вже у кількох районах Київщини - поліція

Цитата

«Перебувайте в укриттях. Поліція Київщини фіксує наслідки ворожих обстрілів. Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події"» - написав Нєбитов у Телеграм.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що у Київській області працює ППО.