Уламки ракет рф виявлені вже у кількох районах Київщини - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На території кількох районів Київської області були виявлені уламки ворожих ракет. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає УНН.
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«Перебувайте в укриттях. Поліція Київщини фіксує наслідки ворожих обстрілів. Уламки ворожих ракет були виявлені вже на території кількох районів області. За попередніми даними, внаслідок атаки агресора постраждалих немає. Поліцейські проводять огляд місця події"» - написав Нєбитов у Телеграм.
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Раніше повідомлялося, що у Київській області працює ППО.