Обломки ракет рф обнаружены уже в нескольких районах Киевской области - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. На территории нескольких районов Киевской области были обнаружены обломки вражеских ракет. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает УНН.
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«Находитесь в укрытиях. Полиция Киевской области фиксирует последствия вражеских обстрелов. Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет. Полицейские проводят осмотр места происшествия», - написал Небытов в Телеграм.
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Ранее сообщалось, что в Киевской области работает ПВО.