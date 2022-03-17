Вражеский авиаудар по Сарнам: есть разрушения, жертв нет

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“На рассвете отправился в Сарны. Посетил место авиаудара. Жертв нет, повреждены здания”, - сказал Коваль.

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Городской голова Сарн Руслан Серпенинов в своем Facebook сообщил, что по городу совершен вражеский удар.

Впоследствии стало известно, что оккупанты совершили ракетный обстрел по военному объекту в Сарнах.