Вражеский авиаудар по Сарнам: есть разрушения, жертв нет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В результате авиаудара по городу Сарны Ровенской области повреждены здания. Погибших людей нет. Об этом сообщил глава Ровенской ОГА Виталий Коваль с места вражеского удара, пишет УНН.
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“На рассвете отправился в Сарны. Посетил место авиаудара. Жертв нет, повреждены здания”, - сказал Коваль.
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Городской голова Сарн Руслан Серпенинов в своем Facebook сообщил, что по городу совершен вражеский удар.
Впоследствии стало известно, что оккупанты совершили ракетный обстрел по военному объекту в Сарнах.