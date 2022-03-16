Окупаційні війська здійснили ракетний обстріл по війському обʼєкту в Сарнах
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль заявив, що окупанти здійснили ракетний обстріл по війському обʼєкту в Сарнах. Про це він повідомив на своїй сторінці у Telegram, передає УНН.
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"Ракетний удар у місті Сарни на Рівненщині припав на “один із військових інфраструктурних об’єктів”. Про це щойно повідомив у відеозверненні керівник обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
”Жертв та постраждалих немає. На місці працює комісія, все під контролем”, — сказав посадовець.
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