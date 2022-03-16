Оккупационные войска совершили ракетный обстрел по военному объекту в Сарнах
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль заявил, что оккупанты осуществили ракетный обстрел по военному объекту в Сарнах. Об этом он сообщил на своей странице в Telegram, передает УНН.
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"Ракетный удар в городе Сарны на Ровенщине пришелся на “один из военных инфраструктурных объектов”. Об этом только что сообщил в видеообращении руководитель областной военной администрации Виталий Коваль.
”Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, все под контролем”, — сказал чиновник.
Напомним
Оккупационные войска осуществили авиаудар на город Сарны.