Оккупационные войска совершили ракетный обстрел по военному объекту в Сарнах

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"Ракетный удар в городе Сарны на Ровенщине пришелся на “один из военных инфраструктурных объектов”. Об этом только что сообщил в видеообращении руководитель областной военной администрации Виталий Коваль.

”Жертв и пострадавших нет. На месте работает комиссия, все под контролем”, — сказал чиновник.

Напомним

Оккупационные войска осуществили авиаудар на город Сарны.