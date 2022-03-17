Ворожий авіаудар по Сарнах: є руйнування, жертв немає
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У результаті авіаудару по місту Сарни Рівненської області пошкоджено будівлі. Загиблих людей немає. Про це повідомив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль з місця ворожого удару, пише УНН.
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“На світанку вирушив в Сарни. Відвідав місце авіаудару. Жертв немає, пошкоджені будівлі”, - сказав Коваль.
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Міський голова Сарн Руслан Серпенінов у своєму Facebook повідомив, що по місту здійснений ворожий удар.
Згодом стало відомо, що окупанти здійснили ракетний обстріл по військовому об'єкту в Сарнах.