Вражеские ракеты ударили по территории в районе аэропорта Львова - мэр

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"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", - сообщил Садовый.

По его словам, ситуация на месте уточняется и будет опубликована позже.

"Будьте осторожными, выполняйте указания при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - призвал мэр.

Ранее

В МВД указали, что были слышны взрывы во Львове сегодня, 18 марта, утром.