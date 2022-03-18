Вражеские ракеты ударили по территории в районе аэропорта Львова - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Ракеты российских оккупантов ударили по территории в районе аэропорта Львова. Об этом сообщил Львовский городской голова Андрей Садовый в Telegram, пишет УНН.
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"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. Пока в режиме реального времени не могу называть адрес, но это точно не аэропорт. В зданиях нашего АТП-1 повреждены окна", - сообщил Садовый.
По его словам, ситуация на месте уточняется и будет опубликована позже.
"Будьте осторожными, выполняйте указания при воздушной тревоге и не распространяйте фото с места обстрелов", - призвал мэр.
Ранее
В МВД указали, что были слышны взрывы во Львове сегодня, 18 марта, утром.