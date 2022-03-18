Ворожі ракети вдарили по території в районі аеропорту Львова - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Ракети російських окупантів вдарили по території в районі аеропорту Львова. Про це повідомив Львівський міський голова Андрій Садовий у Telegram, пише УНН.
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"Рашистські ракети вдарили по території в районі Львівського аеропорту. Поки в режимі реального часу не можу називати адресу, але це точно не аеропорт. У будівлях нашого АТП-1 пошкоджені вікна", - повідомив Садовий.
З його слів, ситуація на місці уточнюється і буде опублікована згодом.
"Будьте обережними, виконуйте вказівки при повітряній тривозі і не поширюйте фото з місця обстрілів", - закликав мер.
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У МВС вказали, що було чутно вибухи у Львові сьогодні, 18 березня, вранці.