Вражеские диверсанты способствуют съемкам российских фейковых репортажей - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. На Донбассе диверсанты боевиков работают в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины полковник Максим Праута со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях продолжает провоцировать боевые столкновения с передовыми подразделениями Объединенных сил, в том числе за счет интенсивного применения диверсионно-разведывательных групп в так называемой серой зоне" - сказал Праута.
"При этом диверсанты работают также в интересах съемок фейковых материалов российскими телевизионщиками", - добавил он.
С его слов диверсанты поджигают сухую траву и под прикрытием "естественных дымовых завес" оборудуют удобные позиции для обстрелов украинских войск с целью провоцирования огня. "Сфабрикованные таким образом репортажи планируются к использованию российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", - сказал Праута.
Напомним, командование вооруженных сил РФ на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях назначает на первичные офицерские должности выпускников российских высших военно-учебных заведений.