Ворожі диверсанти сприяють зйомкам російських фейкових репортажів - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. На Донбасі диверсанти з лав бойовиків працюють в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Максим Праута із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російсько-окупаційних військ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях продовжує провокувати бойові зіткнення з передовими підрозділами Об’єднаних сил, зокрема за рахунок інтенсивного застосування диверсійно-розвідувальних груп у так званій сірій зоні", - сказав Праута.
"При цьому диверсанти працюють також в інтересах зйомок фейкових матеріалів російськими телевізійниками", - додав він.
За його даними, диверсанти підпалюють суху траву і під прикриттям "природних димових завіс" обладнують зручні позиції для обстрілів українських військ з метою провокування вогню у відповідь. "Сфабриковані у такий спосіб репортажі плануються до використання російськими ЗМІ для дезінформації суспільства та дискредитації дій Об’єднаних сил", - сказав Праута.
Нагадаємо, командування збройних сил РФ на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях призначає на первинні офіцерські посади випускників російських вищих військово-навчальних закладів.