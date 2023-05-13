Вражеская атака на Хмельницкую область: известно об 11 пострадавших

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"На территории Хмельницкой громады прилетов не было. (...) Несколько взрывных волн нанесли очень серьезный ущерб нашей городской инфраструктуре. Имеем на сейчас уже 11 раненых. Один человек госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Степень ранений других - это порезы стеклом, повреждения от ударов, когда, например, там падал потолок, двери и т.д. Один человек госпитализирован, 10 - получили медицинскую помощь и в принципе будут лечиться амбулаторно", - сказал Симчишин.

Он отметил, что это количество может увеличиваться. "Потому что фактически каждые полчаса - час люди обращаются в травмпункт нашей городской больницы, и сейчас у нас 11 пострадавших", - отметил мэр.

Мэр сообщил, что среди прочего "существенно пострадала жилая инфраструктура". "Речь идет о сотнях домов", - отметил он.

Дополнение

В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.

Вследствие вражеской атаки на Хмельницкую область 13 мая есть прилет по критической инфраструктуре, отдельные поезда сегодня будут следовать измененным графиком.