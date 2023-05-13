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Ворожа атака на Хмельниччину: відомо про 11 постраждалих

Ворожа атака на Хмельниччину: відомо про 11 постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область рано вранці 13 травня відомо про 11 постраждалих, повідомив Хмельницький міський голова Олександр Симчишин в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"На території Хмельницької громади прильотів не було. (...) Кілька вибухових хвиль завдали дуже серйозних збитків нашій міській інфраструктурі. Маємо на зараз вже 11 поранених. Одна людина госпіталізована, її життю нічого не загрожує. Ступінь пораненень інших - це порізи склом, пошкодження від ударів, коли, наприклад, там падала стеля, двері і т.д. Одна людина госпіталізована, 10 - отримали медичну допомогу і в принципі будуть лікуватися амбулаторно", - сказав Симчишин.

Він зауважив, що ця кількість може збільшуватися. "Тому що фактично кожних пів години - година люди звертаються в травмпункт нашої міської лікарні, і наразі у нас 11 постраждалих", - зазначив мер.

Мер повідомив, що серед іншого "суттєво постраждала житлова інфраструктура". "Мова йде про сотні будинків", - зазначив він.

Доповнення

У небі над Україною у ніч на 13 травня під час ворожої атаки "шахедами" знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска.

Внаслідок ворожої атаки на Хмельницьку область 13 травня є приліт по критичній інфраструктурі, окремі потяги сьогодні слідуватимуть зміненим графіком.

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