Вражеская атака на Хмельницкую область: в ОВА сообщили о 21 пострадавшем
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Известно о 21 пострадавшем в результате вражеской атаки дронами на Хмельницкую область в ночь на 13 мая, сообщает Хмельницкая ОВА в Telegram, пишет УНН.
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"Сегодня враг в очередной раз атаковал Хмельницкую область ударным дроном, попав в один из объектов критической инфраструктуры области, который расположен за пределами населенных пунктов. Однако, по состоянию на сейчас имеем 21-го пострадавшего человека. Двое из них госпитализированы, другим оказана медицинская помощь и переведены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Детали
Как указано, в населенных пунктах, которые находятся вблизи от эпицентра удара, мощными взрывными волнами нанесены повреждения гражданским объектам: выбиты окна, двери, повреждены крыши. В частности, повреждены учебные, медицинские и культурные учреждения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.
На месте атаки работают спецслужбы, проводится оценка нанесенного ущерба и происходит предварительная подготовка для восстановления поврежденного имущества, информирует ОВА.
Дополнение
В небе над Украиной в ночь на 13 мая во время вражеской атаки "шахедами" уничтожили 17 вражеских ударных дронов - из всего 21 запуска.