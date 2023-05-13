Ворожа атака на Хмельниччину: в ОВА повідомили про 21 постраждалого
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Наразі відомо про 21 постраждалого унаслідок ворожої атаки дронами на Хмельниччину у ніч на 13 травня, повідомляє Хмельницька ОВА у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Сьогодні ворог вчергове атакував Хмельниччину ударним дроном, влучивши в один із об‘єктів критичної інфраструктури області, який розташований поза межами населених пунктів. Однак, станом на зараз маємо 21-у постраждалу особу. Двоє з них госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу та переведено на амбулаторне лікування", - ідеться у повідомленні.
Деталі
Як вказано, у населених пунктах, які знаходяться поблизу від епіцентру удару, потужними вибуховими хвилями завдано пошкоджень цивільним об‘єктам: вибиті вікна, двері, пошкоджені дахи. Зокрема, пошкоджено навчальні, медичні та культурні заклади, адміністративні будівлі, промислові об’єкти, багатоповерхові та індивідуальні житлові будинки.
На місці атаки працюють спецслужби, проводиться оцінка завданих збитків та відбувається попередня підготовка для відновлення пошкодженого майна, інформує ОВА.
Доповнення
У небі над Україною у ніч на 13 травня під час ворожої атаки "шахедами" знищили 17 ворожих ударних дронів - з усього 21 запуска.