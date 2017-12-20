Вратарь "Зари" назван лучшим игроком месяца U-19

В ноябрьском опросе приняли участие 125 респондентов - тренеры, эксперты, известные в прошлом футболисты, журналисты и даже болельщики, которые голосовали на сайте проекта.

Очень серьезную конкуренцию в борьбе за первое место Лунину, который набрал 259 баллов, составил дебютант с "Динамо" полузащитник Николай Шапаренко (210). Замкнул тройку еще один представитель "Зари" - полузащитник Максим Лунев (122).

Заметим, что премия "Золотой Талант" проводится уже пятый год. Как всегда, топ-5 футболистов каждый месяц получают пропуск в финальный этап голосования. Первые пять финалистов - Андрей Лунин, Максим Лунев, Николай Мусолитин, Олег Кожушко и Алексей Кащук. В апреле к ним добавились Евгений Чеберко и Владислав Хомутов, в мае - Станислав Беленький, в августе - Орест Лебеденко, в октябре - Ярослав Деда, в ноябре - Николай Шапаренко и Назарий Русин.

Напомним, что по итогам мая нападающего "Динамо" Артема Беседина был избран лучшим в категории футболистов до 21 года.