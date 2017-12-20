Воротаря "Зорі" названо кращим гравцем місяця U-19
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Кращим футболістом України вікової категорії U-19 в листопаді 2017 року після підрахунку голосів експертів проекту "Золотий Талант" знову був визнаний воротар "Зорі" Андрій Лунін. Про це інформує "Золотий Талант", передає УНН.
У листопадовому опитуванні взяли участь 125 респондентів - тренери, експерти, відомі в минулому футболісти, журналісти і навіть вболівальники, які голосували на сайті проекту.
Дуже серйозну конкуренцію в боротьбі за перше місце Луніну, який набрав 259 балів, склав дебютант з "Динамо" півзахисник Микола Шапаренко (210). Замкнув трійку ще один представник "Зорі" - півзахисник Максим Луньов (122).
Зауважимо, що премія "Золотий Талант" проводиться вже п'ятий рік. Як завжди, топ-5 футболістів кожного місяця отримують пропуск до фінального етапу голосування. Перші п'ять фіналістів - Андрій Лунін, Максим Луньов, Микола Мусолітін, Олег Кожушко та Олексій Кащук. У квітні до них додалися Євген Чеберко і Владислав Хомутов, в травні - Станіслав Біленький, в серпні - Орест Лебеденко, в жовтні - Ярослав Діда, в листопаді - Микола Шапаренко та Назарій Русин.
Нагадаємо, що за підсумками травня нападника "Динамо" Артема Бесєдіна було обрано кращим у категорії футболістів до 21 року.