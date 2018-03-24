Вратари ведущих сборных мира раскритиковали мяч будущего ЧМ-2018

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Ведущие вратари Европы в негативном ключе высказались о новых мяча “Telstar 18”, которые будут использованы в матчах чемпионата мира, который пройдет в этом году на полях в РФ, сообщает УНН со ссылкой на испанское AS.

Стражи ворот Испании Пепе Рейна, Давид де Хеа и Германии — Тер Штеген, объединились во мнении, что будущий мяч принесет немало проблем всем вратарям, через непредсказуемый, странный полет.

“Думаю, на чемпионате мира произойдет богатое количество забитых голов с дальних дистанций, поэтому сложно предсказать, как себя поведет мяч. Также его сложно держать через покрытие”, — отметил Рейна.

Тер Штеген также остался недоволен “кожаным шаром”, но считает, что нужно к нему привыкать, ведь других вариантов у стражей ворот не будет.

“Мяч мог бы быть и лучше, он очень много виляет. Но я думаю, нам просто придется привыкнуть к нему как можно быстрее, пока не стартовал чемпионат мира. У нас нет другого выбора”, — подчеркнул немец.

Добавим также, финальная часть чемпионата мира пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Украинские Национальные Новости

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