Воротарі провідних збірних світу розкритикували м'яч майбутнього ЧС-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Провідні воротарі Європи в негативному руслі висловилися про нові м’ячі “Telstar 18”, які будуть використані в матчах чемпіонату світу, що пройде цього року на полях в РФ, повідомляє УНН з посиланням на іспанське AS.
Стражі воріт Іспанії Пепе Рейна, Давід де Хеа, і Німеччини — Тер Штеген, об’єдналися у думці, що майбутній м’яч принесе чимало проблем усім воротарям, через непередбачуваний, дивний політ.
“Гадаю, на чемпіонаті світу станеться багата кількість забитих голів з далеких дистанцій, тому що складно передбачити, як себе поведе м’яч. Також його складно тримати через покриття”, — зауважив Рейна.
Тер Штеген також залишився незадоволеним “шкіряною кулею”, але вважає, що потрібно до нього звикати, адже інших варіантів у стражів воріт не буде.
“М’яч міг би бути і краще, він дуже багато виляє. Але я думаю, нам просто доведеться звикнути до нього якомога швидше, поки не стартував чемпіонат світу. У нас немає іншого вибору”, — підкреслив німець.
Додамо також, фінальна частина чемпіонату світу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.