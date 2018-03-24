Воротарі провідних збірних світу розкритикували м'яч майбутнього ЧС-2018

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Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Провідні воротарі Європи в негативному руслі висловилися про нові м’ячі “Telstar 18”, які будуть використані в матчах чемпіонату світу, що пройде цього року на полях в РФ, повідомляє УНН з посиланням на іспанське AS.

Стражі воріт Іспанії Пепе Рейна, Давід де Хеа, і Німеччини — Тер Штеген, об’єдналися у думці, що майбутній м’яч принесе чимало проблем усім воротарям, через непередбачуваний, дивний політ.

“Гадаю, на чемпіонаті світу станеться багата кількість забитих голів з далеких дистанцій, тому що складно передбачити, як себе поведе м’яч. Також його складно тримати через покриття”, — зауважив Рейна.

Тер Штеген також залишився незадоволеним “шкіряною кулею”, але вважає, що потрібно до нього звикати, адже інших варіантів у стражів воріт не буде.

“М’яч міг би бути і краще, він дуже багато виляє. Але я думаю, нам просто доведеться звикнути до нього якомога швидше, поки не стартував чемпіонат світу. У нас немає іншого вибору”, — підкреслив німець.

Додамо також, фінальна частина чемпіонату світу пройде в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року.

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