Вратарь Касильяс стал обладателем награды Golden Foot

Бывший голкипер мадридского "Реала" получил престижную награду на церемонии, состоявшейся в Монако.

Кроме Касильяса на "Golden Foot" в этом году претендовали: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Нойер, Серхио Рамос, Арьен Робен, Тьяго Силва, Луис Суарес, Яя Туре и Андреа Пирло.

Стоит отметить, что 36-летний вратарь стал вторым кипером, которые получали эту награду. Ранее в 2016 году приз выиграл бессменный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

Примечательно, что в 2005 году третьим в истории награды ее обладателем стал нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Добавим, что Касильяс в составе сборной Испании становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, а за "Реал" выиграл 5-ть чемпионатов Испании и 3 Лиги чемпионов.