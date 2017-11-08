Вратарь Касильяс стал обладателем награды Golden Foot

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 8705 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 69903 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 135624 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 109464 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 111690 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109357 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101861 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106237 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102940 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 148584 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Вратарь Касильяс стал обладателем награды Golden Foot

Вратарь Касильяс стал обладателем награды Golden Foot

Киев  •  УНН

 • 9934 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Голкипер "Порту" Икер Касильяс стал обладателем награды "Golden Foot - 2017", которая вручается футболистам за достижения в карьере в возрасте старше 28 лет, сообщает УНН со ссылкой на AS.

Бывший голкипер мадридского "Реала" получил престижную награду на церемонии, состоявшейся в Монако.

Кроме Касильяса на "Golden Foot" в этом году претендовали: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Нойер, Серхио Рамос, Арьен Робен, Тьяго Силва, Луис Суарес, Яя Туре и Андреа Пирло.

Стоит отметить, что 36-летний вратарь стал вторым кипером, которые получали эту награду. Ранее в 2016 году приз выиграл бессменный голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон.

Примечательно, что в 2005 году третьим в истории награды ее обладателем стал нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

Добавим, что Касильяс в составе сборной Испании становился чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, а за "Реал" выиграл 5-ть чемпионатов Испании и 3 Лиги чемпионов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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