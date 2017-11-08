Воротар Касільяс став володарем нагороди Golden Foot
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голкіпер "Порту" Ікер Касільяс став володарем нагороди "Golden Foot – 2017", яку вручають футболістам за досягнення в кар'єрі у віці старше 28 років, повідомляє УНН з посиланням на AS.
Колишній голкіпер мадридського "Реалу" отримав престижну нагороду на церемонії, що відбулася в Монако.
Окрім Касільяса на "Golden Foot" в цьому році претендували: Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Мануель Нойер, Серхіо Рамос, Арьєн Робен, Тьяго Сілва, Луїс Суарес, Яя Туре та Андреа Пірло.
Варто зазначити, що 36-річний воротар став другим кіпером, які отримували цю нагороду. Раніше в 2016 році приз виграв беззмінний голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон.
Примітно, що в 2005 році третім в історії нагороди її володарем став нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.
Додамо, що Касільяс у складі збірної Іспанії ставав чемпіоном світу, двократним чемпіоном Європи, а за "Реал" виграв 5-ть чемпіонатів Іспанії та 3 Ліги чемпіонів.