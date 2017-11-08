Воротар Касільяс став володарем нагороди Golden Foot

Колишній голкіпер мадридського "Реалу" отримав престижну нагороду на церемонії, що відбулася в Монако.

Окрім Касільяса на "Golden Foot" в цьому році претендували: Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Мануель Нойер, Серхіо Рамос, Арьєн Робен, Тьяго Сілва, Луїс Суарес, Яя Туре та Андреа Пірло.

Варто зазначити, що 36-річний воротар став другим кіпером, які отримували цю нагороду. Раніше в 2016 році приз виграв беззмінний голкіпер "Ювентуса" Джанлуїджі Буффон.

Примітно, що в 2005 році третім в історії нагороди її володарем став нинішній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Додамо, що Касільяс у складі збірної Іспанії ставав чемпіоном світу, двократним чемпіоном Європи, а за "Реал" виграв 5-ть чемпіонатів Іспанії та 3 Ліги чемпіонів.