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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 76461 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 89314 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 127001 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 137191 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 125981 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127932 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130094 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153132 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Вратарь Касильяс после инфаркта планирует продолжить карьеру

Вратарь Касильяс после инфаркта планирует продолжить карьеру

Киев  •  УНН

 • 9150 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Испанский голкипер Икер Касильяс решил восстановить спортивную карьеру после сердечного приступа, передает УНН со ссылкой на A Bola.

38-летнему стражу ворот сначала предстоит пройти ряд медицинских и физических тестов прежде, чем снова вернуться на поле. Тесты должны пройти в декабре.

Примечательно, что в составе "Реала" Касильяс получил 18 трофеев среди которых 3 победы в Лиге чемпионов, 5 чемпионских титулов Примеры, Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира. В форме сборной Испании в его активе значатся две победы на ЧЕ и одна на чемпионате мира-2010.

Напомним, что весной Касильяс перенес инфаркт миокарда на одной из тренировок "Порту".

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