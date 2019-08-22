Вратарь Касильяс после инфаркта планирует продолжить карьеру
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Испанский голкипер Икер Касильяс решил восстановить спортивную карьеру после сердечного приступа, передает УНН со ссылкой на A Bola.
38-летнему стражу ворот сначала предстоит пройти ряд медицинских и физических тестов прежде, чем снова вернуться на поле. Тесты должны пройти в декабре.
Примечательно, что в составе "Реала" Касильяс получил 18 трофеев среди которых 3 победы в Лиге чемпионов, 5 чемпионских титулов Примеры, Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира. В форме сборной Испании в его активе значатся две победы на ЧЕ и одна на чемпионате мира-2010.
Напомним, что весной Касильяс перенес инфаркт миокарда на одной из тренировок "Порту".