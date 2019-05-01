Чемпіон світу та Європи Касільяс переніс сердечний приступ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Екс-воротар збірної Іспанії, страж воріт ФК “Порту” Ікер Касільяс був госпіталізований після серцевого нападу, повідомляє УНН з посиланням на “Marca” і ФК “Порту”.
37-річний голкіпер відчув недомагання на ранковому тренуванні, що проходило в Навчально-тренувальному центрі “PortoGaia” в Олівале, та переніс інфаркт міокарда. Тренувальний процес був негайно перерваний, щоб надати допомогу воротареві ФК “Порту”, який в даний час знаходиться в госпіталі CUF “Порту”.
Сказано, що титулований гравець потрапив до лікарні в справному стані і поїхав туди після того, як опинився в медичному центрі, де лікарі побачили, що у нього серцевий напад з обструкцією правої коронарної артерії.
Наразі життю Ікера нічого не загрожує, він знаходиться під наглядом в відділенні інтенсивної терапії.
“Касільяс здоровий, його стан стабільний і проблема з серцем вирішена”, — йдеться у повідомленні ФК “Порту”.
Примітно, що Касільясу 20-го травня виповниться 38 років, він знаходиться в “Порту” з 2015 року і раніше продовжив свій контракт ще на один сезон.
Зауважимо, у складі “Реалу” Касільяс виборов 18 трофеї серед яких 3 перемоги в Лізі чемпіонів, 5 чемпіонських титулів Прімери, Міжконтинентальний кубок, Клубний чемпіонат світу. У формі збірної Іспанії в його активі дві перемоги на ЧЄ і одна на чемпіонаті світу-2010.