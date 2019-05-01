Чемпион мира и Европы Касильяс перенес сердечный приступ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. Экс-вратарь сборной Испании, страж ворот ФК “Порту” Икер Касильяс был госпитализирован после сердечного приступа, сообщает УНН со ссылкой на “Marca” и ФК “Порту”.
37-летний голкипер почувствовал недомогание на утренней тренировке, проходившей в Учебно-тренировочном центре “PortoGaia” в Оливале, и перенес инфаркт миокарда. Тренировочный процесс был немедленно прерван, чтобы оказать помощь вратарю ФК “Порту”, который в настоящее время находится в госпитале CUF “Порту”.
Сказано, что титулованный игрок попал в больницу в исправном состоянии и поехал туда после того, как оказался в медицинском центре, где врачи увидели, что у него сердечный приступ с обструкцией правой коронарной артерии.
Сейчас жизни Икера ничего не угрожает, он находится под наблюдением в отделении интенсивной терапии.
“Касильяс здоров, его состояние стабильное и проблема с сердцем решена”, — говорится в сообщении ФК “Порту”.
Примечательно, что Касильясу 20-го мая исполнится 38 лет, он находится в “Порту” с 2015 года и ранее продлил свой контракт еще на один сезон.
Заметим, что в составе “Реала” Касильяс получил 18 трофеи среди которых 3 победы в Лиге чемпионов, 5 чемпионских титулов Примеры, Межконтинентальный кубок, Клубный чемпионат мира. В форме сборной Испании в его активе две победы на ЧЕ и одна на чемпионате мира-2010.