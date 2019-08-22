Воротар Касільяс після інфаркту планує продовжити кар'єру
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Іспанський голкіпер Ікер Касільяс вирішив відновити спортивну кар'єру після серцевого нападу, інформує УНН з посиланням на A Bola.
38-річному стражу воріт спочатку належить пройти ряд медичних і фізичних тестів перш, ніж знову повернутися на поле. Тести мають пройти у грудні.
Примітно, що у складі "Реалу" Касільяс виборов 18 трофеї серед яких 3 перемоги в Лізі чемпіонів, 5 чемпіонських титулів Прімери, Міжконтинентальний кубок, Клубний чемпіонат світу. У формі збірної Іспанії в його активі значаться дві перемоги на ЧЄ і одна на чемпіонаті світу-2010.
Нагадаємо, що весною Касільяс переніс інфаркт міокарда на одному із тренувань "Порту".