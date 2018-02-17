Вратарь Бойко оценил шансы "Динамо" на выход в 1/8 финала Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Голкипер киевского “Динамо” Денис Бойко, для которого матч с греческим “АЕК” стал первым официальным поединком после возвращения к состоянию “бело-синих”, прокомментировал результат гостевой баталии в Афинах, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
“Трудно было на протяжении всего матча. Мы играли на выезде, плюс „АЭК“ является хорошей командой. Нам больше приходилось обороняться. Но я считаю, что вся наша команда выполнила установку на матч. В частности, мы хорошо сыграли в обороне ”, - начал страж ворот.
Бойко отметил усталость фактором, негативно сказался на действиях команды во втором тайме.
“В перерыве матча тренеры предупреждали нас от того, чтобы мы” садились “слишком низко, потому что тогда приходится еще труднее. Однако, избежать этого не удалось. Наверное, сказалась усталость: все-таки, сегодня мы проводили первый матч после длительной паузы”, - отметил спортсмен.
Также голкипер дал оценку команде на выход в следующий этап турнира: “в нашей паре нет фаворитов. Шансы соперников остаются 50 процентов на 50. Но если вынести за скобки игру, то результат, которого мы достигли, конечно, неплохой ”.
Напомним, что “динамовцы” свели вничью гостевой поединок с “АЕК” (1:1), пропустив гол в заключительной 10-минутке поединка.