Вратарь Бойко оценил шансы "Динамо" на выход в 1/8 финала Лиги Европы

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 72524 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 87571 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 90243 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 109801 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101155 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104871 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 111841 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117125 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

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КИЕВ. 17 февраля. УНН. Голкипер киевского “Динамо” Денис Бойко, для которого матч с греческим “АЕК” стал первым официальным поединком после возвращения к состоянию “бело-синих”, прокомментировал результат гостевой баталии в Афинах, передает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.

“Трудно было на протяжении всего матча. Мы играли на выезде, плюс „АЭК“ является хорошей командой. Нам больше приходилось обороняться. Но я считаю, что вся наша команда выполнила установку на матч. В частности, мы хорошо сыграли в обороне ”, - начал страж ворот.

Бойко отметил усталость фактором, негативно сказался на действиях команды во втором тайме.

“В перерыве матча тренеры предупреждали нас от того, чтобы мы” садились “слишком низко, потому что тогда приходится еще труднее. Однако, избежать этого не удалось. Наверное, сказалась усталость: все-таки, сегодня мы проводили первый матч после длительной паузы”, - отметил спортсмен.

Также голкипер дал оценку команде на выход в следующий этап турнира: “в нашей паре нет фаворитов. Шансы соперников остаются 50 процентов на 50. Но если вынести за скобки игру, то результат, которого мы достигли, конечно, неплохой ”.

Напомним, что “динамовцы” свели вничью гостевой поединок с “АЕК” (1:1), пропустив гол в заключительной 10-минутке поединка.

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