Воротар Бойко оцінив шанси "Динамо" на вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи

“Важко було протягом усього матчу. Ми грали на виїзді, плюс „АЕК“ є хорошою командою. Нам більше доводилося оборонятися. Але, вважаю, що вся наша команда виконала установку на матч. Зокрема, ми добре зіграли в обороні”, — розпочав страж воріт.

Бойко відзначив втому фактором, який негативно позначився на діях команди у другому таймі.

“У перерві матчу тренери застерігали нас від того, щоб ми „сідали“ занадто низько, тому що тоді доводиться ще важче. Проте, уникнути цього не вдалося. Напевно, позначилася втома: все-таки, сьогодні ми проводили перший матч після тривалої паузи”, — зауважив спортсмен.

Також голкіпер дав оцінку команді на вихід до наступного етапу турніру: “у нашій парі немає фаворита. Шанси суперників залишаються 50 відсотків на 50. Але якщо винести за дужки гру, то результат, якого ми досягли, звичайно, непоганий”.

Нагадаємо, що “динамівці” звели внічию гостьовий поєдинок з “АЕКом” (1:1), пропустивши гол в заключній 10-хвилинці поєдинку.